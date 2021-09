Entidades se unem e incentivam denúncias contra incendiários de florestas

Vídeo do capitão Aihara, dos Bombeiros, estimulando denúncias contra criminosos incendiários, está circulando nas redes sociais (foto: Luiza Rocha/Esp)

Muitas entidades de defesa do meio ambiente e das florestas mineiras começaram, nesta terça-feira (28/9), uma campanha, junto com o Corpo de Bombeiros, de combate aos incêndios criminosos, pedindo que a população denuncie os incendiários.

Segundo vídeo distribuído pela APA das Andorinhas , que tem o capitão Aihara, dos bombeiros, somente em 2020 foram atendidos nada menos que 17 mil chamados de incêndios em florestas.

“99% por cento desse total são de incêndios provocados pelo homem, sendo que a maioria acontecem em setembro e outubro”, diz Aihara. E com o objetivo de identificar os criminosos, as APAs e o Corpo de Bombeiros pedem que o cidadão denuncie os incendiários pelos telefones 181 (disque-denúncia) e 190 (Polícia Militar).

No intuito de coibir os incêndios criminosos, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto Estadual de Florestas (IEF) formaram uma parceria.

Catas Altas

Depois de duas semanas de grande sufoco, devido aos incêndios em reservas florestais mineiras, o Corpo de Bombeiros teve um dia mais tranquilo, com o encerramento de atendimentos às 18h, sem que nenhum caso estivesse em aberto, ou seja, não existe nenhum incêndio de grandes proporções. A maior preocupação é com Catas Altas.

Desde domingo (26/9), um incêndio em área rural teve início às margens da MG-129, indo em direção ao Santuário do Caraça. Esse fogo foi debelado no mesmo dia.

No entanto, outro incêndio em vegetação aconteceu no Centro do município, mais precisamente numa mata na Rua do Rosário, na chegada à Praça Monsenhor Mendes, próximo à Prefeitura, por volta das 21h. A ocorrência também foi finalizada naquele dia.

Nesta terça-feira (28/9), duas equipes estiveram no município desde as 5h e, com apoio à prefeitura do município, combateram um incêndio em vegetação, novamente na Rua do Rosário, Centro de Catas Altas.