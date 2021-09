Polícia procura comerciante suspeito de sequestrar e estuprar adolescente

A Polícia Militar (PM) de Uberaba procura um comerciante da cidade, de 62 anos, suspeito de sequestrar e estuprar uma estudante de 15 anos, em apartamento do Bairro São Benedito, na tarde desta terça-feira (21/9).

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), um procedimento investigativo foi instaurado para apurar o caso e a investigação segue sob sigilo.

A adolescente estava sozinha em sua casa, no Bairro Recreio dos Bandeirantes, onde o suspeito, que é seu vizinho, a chamou na residência dele. Ao chegar no local, ele a abraçou contra a parede, a beijou à força e passou a mão no corpo dela.