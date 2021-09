Cláudia teria sido contratada por Robson Lessa e Rômulo Lessa para aplicar a suposta vacina contra a COVID-19 em um grupo superior a 80 pessoas. O suposto imunizante teria sido fornecido pela mulher.

Segundo a revista, em reportagem publicada em 24 de março, Cláudia cobrava R$ 600 por doses do que afirmava ser da vacina. O filho da falsa enfermeira prestou depoimento à PF em 5 de abril, suspeito de ser o responsável pelo recebimento dos pagamentos, que ocorriam, muitas vezes, via Pix.

Uma das pessoas que teria recebido a aplicação, segundo a revista, é o ex-senador Clésio Andrade. A PF apreendeu uma lista com mais de 80 nomes de pessoas que teriam passado pelo procedimento, mas o nome de Clésio Andrade não consta nela.

Diligências feitas pela Polícia Federal encontraram na casa de Cláudia de Freitas ampolas de soro fisiológico. Na ocasião, as autoridades constataram que a mulher atendia também em domicílio.

Em 6 de abril, a rádio Itatiaia divulgou que o esquema clandestino de vacinação contra a COVID-19 teria começado no dia 5 de março, em um condomínio do Bairro Gutierrez. Pelo menos três famílias teriam recebido aplicações a R$ 600 cada.





A rádio afirmou que há registros de Cláudia entrando no prédio nos dias 5, 17 e 22 de março, antes do caso da vacinação na garagem. Um vídeo obtido pela reportagem mostra a suspeita entrando no prédio do Gutierrez. As imagens foram analisadas pela Polícia Federal.

De acordo com as investigações, um dos bairros em que ela mais fez 'atendimentos' – em casas e apartamentos – foi o Belvedere, de classe alta, no Centro-Sul de BH.