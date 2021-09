COVID: Faculdade de Ciências Médicas realiza live com participação da OMS

Dr. Wagner Eduardo Ferreira, presidente da Feluma e o prof. José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho, diretor da Faculdade Ciências Médicas participaram da live como debatedores (foto: Divulgação/FELUMA )

A Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG) e sua mantenedora, a Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma), vão realizar uma live na próxima quarta-feira (29/09) às 18h30, sobre o impacto, legado e desafios da COVID-19. O evento contará com participação de um representante da Organização Mundial da Saúde e será transmitido de forma gratuita pelos canais do Youtube da FCM-MG e do Teatro Feluma.







O encontro terá como palestrante o Dr. Marco Antônio de Ávila Vitória, médico do Departamento de HIV, Hepatites e DST’s da Organização Mundial da Saúde (OMS). “Ele foi escolhido pelo grande conhecimento que possui sobre o tema e pela relevância mundial que a OMS tem”, divulgou a faculdade em nota. Além da participação, como debatedores, dos médicos Wagner Eduardo Ferreira, presidente da Feluma; José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho, diretor da Faculdade Ciências Médicas; e Jair Leopoldo Raso, curador do Teatro Feluma.



A programação faz parte da segunda edição do evento “COVID: combate, o que muda veio para ficar impactos e desafios”. Este ano, será realizado um balanço da pandemia no mundo, seus principais impactos e perspectivas, as ações de combate, o que mudou e ainda mudará e quais serão os desafios futuros.



Tratar desse tema é de extrema relevância, pois necessita de atualizações constantes e fontes fidedignas. “Devido à relevância do tema e ao sucesso da 1ª edição da live, realizada em 2020, a Feluma e a Faculdade resolveram organizar uma nova edição para fazer um balanço da pandemia pelo mundo, atualizando a população sobre as ações de combate, os impactos da doença em todo o mundo, o que mudou e ainda mudará e quais serão os desafios futuros”, comentou a Ciências Médicas.



*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria