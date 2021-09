Pedro Leopoldo tem ônibus garantido até fim deste ano, mas 2022 é incerto

A prefeitura vai fazer um procedimento de emergência em janeiro de 2022 para obter a contratação direta, sem processo de licitação (foto: Prefeitura de Pedro Leopoldo/Divulgação) agonia do morador de Pedro Leopoldo que depende do transporte público para se locomover pela cidade acabou - pelo menos em 2021. A prefeitura da cidade da Grande BH estendeu o contrato com a concessionária, que venceria no dia 15 de outubro, para até o dia 31 de dezembro.

O objetivo é realizar um Plano de Estudo de Transporte Público para, então, realizar uma licitação - já que a concessionária atual diz que o contrato está dando prejuízo.

“A gente deve avançar no início do ano porque com apenas 100 dias que restam para terminar o ano não vai dar para realizar o estudo e a licitação”, afirma o vereador Matheus Utsch (Patriota), que esteve na reunião da Câmara ontem.

'No vermelho'

Além do parlamentar, estiveram presentes no encontro a prefeita de Pedro Leopoldo, Eloísa Helena; o secretário de Segurança Pública, pasta responsável pelo contrato de concessão, Evair dos Santos Oliveira; o gerente da TransPL, Vantuir Gomes, e o diretor da empresa Expresso UNIR, Glauber Lobato.

Lobato concordou em prestar os serviços até o fim de dezembro, mas demonstrou não ter mais interesse em continuar na cidade: a empresa pretende continuar operando apenas em Belo Horizonte e São José da Lapa.

O motivo dado pelo empresário é porque, nos moldes atuais, a empresa considera impossível prestar o serviço em Pedro Leopoldo por já estar no vermelho.

Para o restante do ano, a empresa de transporte coletivo passará a ser remuneradas por quilômetro rodado e a tarifa paga pelos passageiros não será reajustada.

“Considero essa forma de pagamento só aceita em caso de emergência porque vai ficar onerosa para a prefeitura, que vai pagar a empresa por quilômetro rodado. O ideal é ter a concessão com o pagamento da passagem após o estudo que vai analisar a viabilidade e modicidade dos valores”, diz Utsch.

Concessão e plano de estudo

A empresa Expresso Unir tinha concessão do transporte público em Pedro Leopoldo por 20 anos e o contrato com o município se encerrou em 15 de dezembro de 2020. Antes do fim do contrato, a gestão municipal anterior formou um termo aditivo no contrato por mais 10 meses.

Nesse período, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG) seria responsável pela realização dos estudos técnicos, durante sete meses, que analisaria a quantidade de bairros e usuários de transporte público, quantidade de ônibus suficientes para atender a demanda e o valor da passagem que atendesse os critérios de modicidade.

Após os estudos, o município poderia abrir o processo de licitação com prazo de três meses. Esse prazo termina no dia 15 de outubro.

A gestão municipal, à época, justificou a prorrogação devido à dificuldade de realizar os estudos de campo por causa da pandemia da COVID-19.

O Executivo atual não conseguiu fazer esse estudo e a prorrogação para até dezembro foi a solução encontrada na reunião.

O Cefet-MG deve ser procurado novamente para realizar o Plano de Estudo de Transporte Público.