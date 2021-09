Ouro Preto: fogo na Serra do Capanema ameaça Floresta Estadual do Uaimii

Das janelas e alpendres de São Bartolomeu se pode ver o fogo que destrói a floresta (foto: Redes Sociais)

"O Instituto Estadual de Florestas (IEF) segue no combate ao incêndio na Floresta Estadual do Uaimii, em Ouro Preto, nesta terça-feira (21/9). A ocorrência teve início no último sábado (18/9), quando o incêndio foi detectado. Permanecem atuando no local quatro brigadistas do Parque Nacional Serra do Gandarela, cinco funcionários da Floresta Estadual do Uaimii e quatro brigadistas da força-tarefa Previncêndio do IEF. As áreas de focos de incêndio estão sendo acessadas com veículo 4x4 e uma motocicleta."





Essa nota oficial foi divulgada hoje, pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF). O Corpo de Bombeiros informa que não foi informado sobre o incêndio, que não recebeu qualquer chamado. Na verdade, o pedido de ajuda teria de ter partido do IEF.



“O fogo está voltando a toda … virando para o lado da mata, descendo a serra”. Essa foi a mensagem de um morador de São Bartolomeu na manhã desta segunda-feira.

O medo dos moradores da cidade, que no domingo foi confirmada pela ONU no concurso de “Melhores Vilas Turísticas do Mundo”, é pelo fato de estarem vendo as chamas, cada vez mais próximas, dia após dia. Das varandas ou dos alpendres dos fundos da casa, a cena pode ser vista.

Um brigadista, que prefere não ter o nome revelado, conta que praticamente não dormiu à noite, preocupado com o incêndio. “Eu trabalho desde domingo no combate ao incêndio. As chamas estão altas. Fecho os olhos e as vejo na minha frente. A situação é preocupante.”

Alguns moradores estão fazendo vigília. Passaram a noite acordados, vigiando o fogo. “Eu fico no alpendre da minha casa olhando naquela direção, da Serra do Gandarela e do Capanema. Já tem quatro dias que o fogo está pegando. Meu medo é que chegue até aqui”, diz uma moradora.

Um integrante de uma APA de proteção do Rio das Velhas ressalta que várias nascentes que deságuam e nutrem o rio, responsável pelo abastecimento de Belo Horizonte, nascem na Reserva Florestal ao Uaimii. “É preciso que o ecossistema seja preservado, para que as nascentes sobrevivam. Elas são fundamentais. É preciso ter responsabilidade com relação a isso.”

O fogo teria começado na área da Vale do Rio Doce, passando para a Serra do Capanema e teria invadido parte da reserva florestal da Floresta Uaimii e ameaça, também, o Parque Florestal do Gandarela.

A Floresta Uaimii é uma reserva protegida pelo IEF, por isso, os cuidados cabem à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, por isso, até o momento, somente brigadistas do governo estadual estariam trabalhando no combate ao fogo.