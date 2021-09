Barbacena inaugura o seu primeiro restaurante popular

Ao almoçar no restaurante Popular de Barbacena, a pessoa ganha um copo de suco e uma sobremesa (foto: Divulgação/Prefeitura)

Nesta segunda-feira (20/9), Barbacena, na Região do Campo das Vertentes, inaugurou o seu primeiro restaurante popular. De acordo com a prefeitura, o local vai servir 1.100 refeições diárias, a R$ 2,50 cada. A pessoa poderá receber a sua refeição por marmitex, ou optar por almoçar no local, onde ganhará também um copo de suco e uma sobremesa.