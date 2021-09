BH tem mais um dia de deserto, com 17% de umidade e 35,6ºC de máxima

Na foto, por do sol visto do Mineirão - 8/09/2021 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A umidade relativa do ar (UR) em Belo Horizonte voltou a níveis equiparáveis ao clima de deserto neste domingo (19/9). Segundo meteorologista Ruibran dos Reis, o índice chegou a 17%. Já a máxima registrada hoje foi de 35,6ºC na capital mineira, e a mínima foi de 18ºC.De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), entre 20% e 30% de umidade relativa do ar é estado de atenção; abaixo de 20% é estado de alerta. O nível ideal de umidade do ar para o organismo humano gira entre 40% e 70%.A título de comparação, cidades no deserto africano do Saara comumente registram umidade entre 14% e 20% e, em São Pedro do Atacama, no Chile, isso também é recorrente - na região, nesta sexta-feira (17/9), o índice foi de 8%.Ruibran explica que a situação é consequência de uma massa de ar quente e seco, que ele chama de "bolha de calor", que está atuando em Minas Gerais desde o início de setembro.Segundo ele, essa época do ano é normalmente seca, com baixa umidade, um indicativo que vem desde agosto. Mas está piorando a níveis pouco vistos até então.Nesse sábado, BH marcou 13%. Esse é um dos menores índices registrados nos últimos anos e, entre segunda-feira (20/9) e terça (21/9), o tempo seco deve persistir e pode ainda se agravar, ficando na casa dos 9%.Geralmente, idosos e crianças são as pessoas que mais sentem os efeitos negativos da secura, sendo os principais reflexos na saúde o agravamento de doenças respiratórias, para a população em geral.Para evitar complicações, a Defesa Civil recomenda: hidratação durante o dia; dar preferência a alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas; evitar frituras; dormir em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou colocar uma bacia com água no cômodo; evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h; evitar banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele (se necessário, usar hidratante); e procurar um especialista no caso de problemas respiratórios mais graves.No Triângulo Mineiro, a umidade chegou a 12%. Ainda na região, em Conceição das Alagoas, os termômetros marcaram 39,5ºC - a maior marca do estado. Amanhã. a previsão é de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.Demais regiões o céu fica claro a parcialmente nublado com névoa seca. A maior temperatura deve ser em torno de 38ºC. Na capital mineira, o céu deve ficar claro a parcialmente nublado com névoa seca. A máxima prevista é de 34ºC. A mínima de 19°C.No dia 10 de setembro, Minas Gerais registrou o dia mais quente do ano, com 40,1ºC em Montalvânia e São Romão. O recorde anterior era de 39,8ºC em Campina Verde, registrados em 7 do mesmo mês.A maior temperatura de 2021 em Belo Horizonte, até o momento, foi 36,2ºC em 15 de setembro, registrada na estação automática da Pampulha.Apenas a partir da próxima quarta-feira, alerta Ruibran dos Reis, essa massa quente deve enfraquecer, com a passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste, mudando a circulação do ar, gerando mais umidade para Belo Horizonte e região.BH e cidades do entorno amanheceram cobertas por uma grande massa de fumaça . Segundo Ruibran dos Reis, é o resultado das queimadas que vêm acontecendo em muitas regiões do estado nos últimos dias - neste fim de semana, uma ocorrência importante foi observada na BR-381.É um fenômeno conhecido por inversão térmica que, em uma explicação didática, significa que a fumaça ficou retida nas primeiras camadas da atmosfera, devido a diferenças na densidade do ar.No fim das contas, uma enorme quantidade de poluição que não se dissipou. Um efeito que ocorre mesmo se no momento não são registradas queimadas próximas - na verdade, fruto de um período significativo de acúmulo da fumaça e da poluição.Ainda que o domingo tenha começado sem ocorrências relevantes de incêndios ou queimadas, como informa o Corpo de Bombeiros, o clima extremamente seco propicia a propagação do fogo, e a tendência é que surjam novos focos. Minas Gerais vem experimentando a maior temporada de incêndio em 10 anos.