Jovens em medidas socioeducativas de Valadares ganham chance de trabalho

O prefeito de Valadares, André Merlo, assinando o termo de parceria com o Descubra! (foto: Divulgação Secom PMGV)

Governador Valadares, na Região do Rio Doce, aderiu ao Programa de Incentivo à Aprendizagem de Minas Gerais - Descubra!, cujo objetivo é criar possibilidades de um futuro promissor, honesto, justo e digno para adolescentes que estão inseridos em medidas socioeducativas e protetivas de acolhimento. A adesão aconteceu na quinta-feira (16/9), durante solenidade no auditório do Ministério Público.

Agora, o próximo passo para o programa entrar em atividade no município, será a criação do Comitê Gestor Local, para buscar empresas parceiras e somar ao Programa. As ações serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que vai garantir a plena execução dos projetos propostos pelo Descubra!

O pontapé inicial dessas parcerias com empresas e instituições foi dado nesta sexta-feira pela 43ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GV). O presidente da OAB-GV, advogado Giuliano Almada de Oliveira, assumiu o compromisso de contratar dois adolescentes que cumpriram medidas socioeducativas e agora terão a oportunidade de trabalhar como aprendizes, no prédio da Casa do Advogado, em Valadares.

“Hoje nós fizemos as entrevistas com quatro adolescentes e vamos selecionar dois deles. Esses jovens terão a oportunidade de trabalhar na Casa do Advogado e entender que o melhor caminho para a vida deles é o trabalho honesto”, disse.

Almada espera que, o exemplo da OAB-GV estimule outras empresas e instituições do município a fazer o mesmo, abrindo caminhos do trabalho para outros adolescente que cumpriram medida socioeducativa, por terem praticado algum tipo de infração da lei. Segundo ele, a credibilidade da OAB na sociedade, será um combustível para movimentar a rede de apoio.



Rede Cidadã

Na cerimônia de assinatura do termo de adesão ao Programa de Incentivo à Aprendizagem de Minas Gerais – Descubra!, várias autoridades municipais estiveram presentes, dentre estas, o prefeito de Governador Valadares, André Merlo.

A Rede Cidadã também esteve presente à cerimônia. Márcia Andrade, que representa a Rede Cidadã em Valadares, explicou que o Descubra tem o propósito de criar uma grande rede de apoio à cidadania por meio da aprendizagem profissional, oferecendo a chance de uma primeira experiência no mercado formal de trabalho e criando espaços efetivos de integração social e educacional para os adolescentes e jovens que integram o público prioritário do projeto.



O trabalho da Rede

Desde 2019, a Rede Cidadã atua em parceria com o Programa Descubra, em uma iniciativa resultante de uma cooperação interinstitucional que congrega esforços de 11 órgãos, entre eles o Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Superintendência Regional do Trabalho, além de instituições federais, estaduais e municipais, que promove o acesso de adolescentes e jovens em condição de vulnerabilidade social, a programas de aprendizagem e a cursos de qualificação profissional.

A Rede atua com o Projeto Jovens Profissionais do Futuro (JPF), no desenvolvimento das competências socioemocionais de adolescentes oriundos do sistema socioeducativo por meio da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo (Suase).

Esse projeto visa à promoção do protagonismo, integração social e desenvolvimento humano de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas de internação (meio fechado) e semiliberdade (meio aberto), com foco na promoção da integração ao mundo do trabalho. Desde 2019, 330 jovens e adolescentes participaram das oficinas e cerca de 145 foram inseridos no mercado de trabalho.

Além disso, desde 2020 a Rede Cidadã realiza uma turma de aprendizes do Programa Especial de Mediador de Tecnologia para adolescentes e jovens que integram o público prioritário do Descubra. Essa turma iniciou com 28 aprendizes.

Em 2021, com a proposta de interiorização do Descubra!, mais uma vez a Rede Cidadã abraçou a ideia e está em processo de contratação de mais 10 aprendizes em parceria com a Ordem Brasileira dos Advogados (OAB) em 5 municípios mineiros: Governador Valadares, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Montes Claros.

A Rede tem outros 10 contratados com a OAB em BH e Ribeirão das Neves. Em Lagoa da Prata, 5 aprendizes do Descubra! atuam em parceria com a Embaré.