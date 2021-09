Pai e filho são presos por homicídio e ocultação de cadáver

De acordo com a Polícia Civil, as investigações do caso começaram depois que o pai da vítima procurou a delegacia de Grão Mongol, município vizinho a Botumirim, para notificar o desaparecimento. O sumiço já durava 15 dias até que o homem iniciou as buscas pelo filho. Sem sucesso, recorreu à ajuda das autoridades locais.