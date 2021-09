Com fim do inverno, folhas secas lotam as ruas de Belo Horizonte

Rua no Bairro Lourdes amanheceu coberta de folhas secas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Folhas secas espalhadas pelas ruas de Belo Horizonte fazem parte de uma cena comum nesta época do ano. Algumas plantas perdem a folhagem durante o inverno, mas apesar de ser um processo natural, o acúmulo dessas folhas pode chegar nos bueiros e causar enchentes, caso não seja retirado antes da temporada de chuvas.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), as equipes da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) têm um aumento no serviço de recolhimento das folhas nesta época do ano, mas o trabalho consegue ser feito de maneira eficiente.

As folhas são recolhidas e ensacadas, junto com os outros resíduos encontrados nas ruas, e levadas para o aterro sanitário de Macaúbas, em Sabará. A limpeza das ruas da cidade é feita de acordo com as características de cada regional, como a intensidade do trânsito, o tipo de arborização e o fluxo de pedestres.

Em geral, pode ser realizada uma vez a cada 15 dias, semanalmente, em dias alternados ou diariamente, como nos locais com intenso fluxo de pedestres e atividade comercial, que os serviços de varrição são feitos de segunda-feira a sábado.

Prevenção de enchentes

Além do recolhimento das folhas secas, a SLU também faz a limpeza dos córregos e monitoramento de áreas de riscos e sujeitas aos impactos das chuvas.

Segundo a PBH, todos os córregos são limpos, no mínimo, três vezes por ano. "A iniciativa impede o assoreamento dos córregos, diminuindo os riscos de enchentes durante o período chuvoso", afirmou a prefeitura.

De janeiro e agosto deste ano já foram retiradas 7.624,09 toneladas de resíduos dos córregos. A limpeza também inclui os serviços de capina e roçada, retirada de entulho, lixo e mato.





Além do lixo orgânico, entre os resíduos recolhidos no leito dos córregos estão restos de construção, pneus, latas, garrafas de plástico, móveis velhos, eletrodomésticos, brinquedos, garrafas, madeiras e 'outros objetos inusitados'.





Outro serviço realizado para evitar que o acúmulo de lixo cause problemas durante as chuvas, é a limpeza e desobstrução de bocas de lobo, feito diariamente pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap). Esse trabalho remove o lixo descartado irregularmente e os resíduos que escoam para a rede de microdrenagem.





"Neste ano, até o mês de abril, foram feitas 64.744 mil limpezas de bocas de lobo, remoção de aproximadamente 1.082 toneladas de resíduos, desobstruídos cerca de 20 km de rede e 644 grelhas trocadas pelas gerências regionais de manutenção da Sudecap", afirmou a PBH.





Em toda a cidade, são aproximadamente 64 mil bocas de lobo espalhadas pelas nove regionais e os cidadãos também podem solicitar o serviço de limpeza pelo aplicativo PBH APP ou pelo site da prefeitura

Clima na capital

Apesar do preparo para evitar enchentes em BH, o clima continua tão quente como o verão . Segundo o o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura deve cair pouco até o final desta semana. A máxima prevista para sexta-feira é a única abaixo dos 30 graus, chegando a 29 ° C.





A Defesa Civil de Belo Horizonte tem alertado, também, para a baixa umidade do ar. Para tentar aliviar a sensação, é importante manter-se hidratado, dar preferência para alimentos leves e frescos.





Além disso, também é importante dormir em lugares arejados e evitar atividades físicas ao ar livre com exposição ao sol entre 10h e 17h.

