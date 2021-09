COVID-19: 51% da população adulta de Nova Lima já completou esquema vacinal

A terceira dose de reforço da vacina contra a COVID-19 começou a ser aplicada em Nova Lima nesta terça-feira (14/9) (foto: Lívia Bastos/Divulgação)

Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), alcançou esta semana a marca de mais da metade da população adulta imunizada contra a COVID-19. A cidade registrou 8.350 pessoas com o esquema vacinal completo, ou seja, que já receberam a segunda dose da vacina ou a dose única. Isso representa 51% da população adulta estimada, com idade a partir de 18 anos, e 40% da população total do município, considerando dados do IBGE.



Com relação à primeira dose, 78.300 pessoas foram imunizadas, o equivalente a 105% do público adulto estimado e 81% da população total.



Para que não fique ninguém sem receber a segunda dose a prefeitura vem realizando campanhas. “Desde o início, temos reforçado, por meio de campanhas de comunicação digital e nas ruas, que a vacina é fundamental para enfrentarmos essa situação, para vermos principalmente a queda no número de mortes e internações, algo que já estamos presenciando. Além disso, a busca ativa das pessoas que estão atrasadas para receber a segunda dose, por meio dos agentes comunitários de saúde, sem dúvidas reflete nesse resultado positivo que a nossa cidade está apresentando”, pontua o secretário.



Nova Lima começa aplicar terceira dose de reforço



Nesta terça-feira (14/9), Nova Lima começou a aplicação da dose de reforço em idosos com idade a partir de 90 anos que receberam a segunda dose até 19 de março.



Na quarta-feira (15/9), serão imunizados os idosos com idade entre 85 e 89 anos que receberam a segunda dose até o dia 20 de março, além dos imunossuprimidos, conforme lista do Ministério da Saúde, que receberam a segunda dose há, no mínimo, 28 dias.



A recomendação da dose reforço é dada pelo Ministério da Saúde e, até o momento, pessoas a partir de 70 anos receberão esse reforço. Serão aplicados os imunizantes recomendados pelo Ministério da Saúde para esse reforço. A combinação dos imunizantes é aprovada pela Anvisa.

Para vacinar é necessário levar documento de identificação, comprovante de endereço e cartão de vacina.

Cronograma aplicação dose 3:

IDOSOS DE 85 A 89 ANOS

Idosos de 85 a 89 anos que receberam a 2ª dose até 20/3

Data: 15/9

Local: UBSs: Bela Fama, Cabeceiras, Cascalho, CAIC, Cristais, Jardim Canadá (Rua Dresden), José de Almeida, Honório Bicalho, Retiro, Santa Rita e na Policlínica.

IDOSOS A PARTIR DE 90 ANOS

Idosos a partir de 90 anos, que receberam a 2ª dose da vacina até 19/3

Data: 14/9

Local: UBSs: Bela Fama, Cabeceiras, Cascalho, CAIC, Cristais, Jardim Canadá (Complexo de Saúde), José de Almeida, Honório Bicalho, Macacos, Retiro, Santa Rita e na Policlínica.

