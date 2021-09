Veja quais cidades do Vale do Jequitinhonha já vacinam adolescentes

Doses da Pfizer e AstraZeneca serão aplicadas nos adolescentes (foto: Fábio Marchetto/Imprensa MG)

Cidades dos vales do Jequitinhonha e Mucuri anunciaram o início da vacinação contra COVID-19 para adolescentes com doenças crônicas. O complemento da imunização será feito com doses da Pfizer ou AstraZeneca, conforme recomendação do Ministério da Saúde.

É importante ressaltar que os adolescentes precisam estar acompanhados de um responsável na hora da vacinação. Algumas cidades, como Nanuque, dão a opção de que outras pessoas podem levar os jovens, desde que os pais assinem um termo de autorização.

Os dados do Vacinômetro e de confirmações e mortes por COVID-19 foram consultados nesta quinta-feira (9/9) pela reportagem.

Ataléia

No município serão vacinados jovens de 14 a 17 anos nesta sexta-feira (10/9). O atendimento será feito das 8h às 10h30 nas seguintes unidades:

Estratégia da Saúde da Família (ESF) Acari - Rua João Jose de Almeida, 381

- Rua João Jose de Almeida, 381 ESF Cidade Nova - Rua Projetada, s/n - ao lado do Hospital Municipal

- Rua Projetada, s/n - ao lado do Hospital Municipal ESF Coqueiral - Travessa Cunha Melo, 21 - Coqueiral

ESF Fidelândia - Rua João Neves, s/n - Fidelândia

Associação da Comunidade de São Miguel

Ataléia tem 1.189 casos confirmados de coronavírus, com 10 mortes. Ao todo, 69,16% de toda a população que pode receber a vacina contra COVID-19 já tomou ao menos a primeira dose, enquanto 28,75% já tomou a segunda dose ou vacina de dose única.

Bertópolis

Na cidade, o anúncio da vacinação foi feito nesta quinta-feira (9/9), mas as aplicações só devem começar na semana que vem. Serão convocados os jovens entre 12 e 17 anos que têm cadastro nos centros de saúde municipais. Os profissionais de cada posto vão agendar as datas e horários.

Até agora, 66,88% de todos que podem ser imunizados receberam a primeira dose, e 38,63% estão imunizados com a segunda dose ou vacina de dose única. A cidade tem 487 casos confirmados de COVID-19 desde o ano passado, com 4 mortes.

Nanuque

A cidade do Vale do Mucuri já começou a imunizar os adolescentes de 12 a 17 anos nesta quinta-feira (9/9), com atuação também nos próximos dias.

As doses são distribuídas em esquema drive-thru no posto volante montado na Rua Poços de Caldas, s/n, ao lado da secretaria de Saúde. A imunização acontece das 8h às 13h. Os adolescentes devem ter cadastro no Programa de Saúde da Família (PSF) do município para receber a vacina.

O município já aplicou a dose inicial 59,62% da população total prevista para receber a imunização. Com o ciclo vacinal completo (segunda dose ou dose única), o percentual está em 21,82%.

Desde o início da pandemia, Nanuque registrou 4.396 casos de COVID-19, com 125 óbitos.