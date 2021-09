BH: preso segundo suspeito de integrar o 'Tribunal do Crime'

O delegado Túlio Leno (E) conduz as investigações sobre o Tribunal do Crime da Vila Bernadete (foto: Divulgação)

A Polícia Civil revelou, nesta quarta-feira (8/9), que prendeu, na última sexta-feira, um homem de 25 anos suspeito de ser o segundo integrante do Tribunal do Crime, do Aglomerado Vila Bernadete, em Belo Horizonte. Existe um mandado de prisão preventiva por suspeita de participação em crimes desse nefasto tribunal. A primeira prisão desse caso foi a de um homem de 19 anos, no dia 20 de agosto, em Ibirité, Grande BH. Um terceiro envolvido, que teria feito a filmagem das cenas, ainda está sendo procurado.

A Polícia Civil vem investigando, atrás da 2ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro, a tortura contra três mulheres, de 39, 42 e 54 anos, surradas com golpes de correia e mangueira.

Os policiais chegaram a esse segundo suspeito a partir da prisão feita em Ibirité, do primeiro envolvido, o homem de 19 anos, que também tinha um mandado de prisão em aberto.

As investigações desse caso vêm sendo feitas desde março último, quando os policiais tiveram acesso às imagens das torturas. “A partir dessas imagens, conseguimos identificar dois indivíduos que torturaram três vítimas mulheres no aglomerado. Os suspeitos criaram uma espécie de tribunal no local para punir, com castigos pessoais, moradores que tentavam impedir a atuação do tráfico de drogas ou coibir práticas de crimes”, diz o delegado Túlio Leno, titular da 2ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro.

As torturas contra essas três vítimas, segundo o delegado, foram motivadas por um problema com uma quarta mulher, ainda não identificada. “Essa mulher, ao invés de procurar os órgãos oficiais de segurança pública, recorreu ao grupo criminoso, que aplicou o castigo no trio.” Além do crime de tortura, os suspeitos serão indiciados por associação criminosa.