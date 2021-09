Após ato bolsonarista, trânsito é liberado no entorno da Praça da Liberdade

Manifestação pró-Bolsonaro na Praça da Liberdade, em BH (foto: Ramon Lisboa/EM/DA/Press)

O trânsito no entorno da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, foi liberado na tarde desta terça-feira (7/9), após manifestações do feriado de 7 de setembro. O trânsito no entorno da, em Belo Horizonte, foina tarde desta terça-feira (7/9), apósdo feriado de 7 de setembro. O ato pró-governo Bolsonaro teve início às 10h e o trânsito no local chegou a ficar parcialmente bloqueado.

Na Avenida Bias Fortes, próximo à Rua da Bahia, ainda havia concentração de bolsonaristas e registro de tráfego lento por volta das 14h30. "Lula, ladrão, seu lugar é na prisão", "Fora STF" e "Sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor" foram alguns dos gritos no local.



Conforme a BHTrans, por volta das 15h, o trânsito havia sido totalmente liberado e sem a presença de carreatas.