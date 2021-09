Restaurantes populares retomam atendimento presencial nesta quarta

As quatro unidades dos restaurantes populares em Belo Horizonte reabrirão seus salões para atendimento presencial a partir desta quarta-feira (8/9). A decisão foi tomada após visita técnica da equipe da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde e emissão de laudos orientando sobre os protocolos que devem ser seguidos para o retorno das atividades.



Desde abril de 2020, a prefeitura ampliou a oferta de alimentação também aos finais de semana e feriados, com foco nas pessoas em situação de rua. Aos sábados e domingos, as refeições são servidas no formato de prato único. A medida será mantida. As entregas, que contam com apoio logístico e operacional da Guarda Municipal, são feitas uma vez ao dia, no horário de almoço.

Nesta primeira fase, o atendimento com marmitex ainda será mantido. As orientações sobre o uso dos restaurantes populares estarão afixadas por todo o percurso e funcionários darão instruções aos usuários sobre medidas necessárias, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, exceto no momento de comer e beber, e o distanciamento nas filas e mesas de refeição.



A segunda fase ainda não tem data definida, mas depende de análise técnica e avaliação das condições para o atendimento com as bandejas.

As refeições servidas para as pessoas em situação de rua são 100% subsidiadas pela PBH. Os beneficiários do Programa Bolsa Família pagam metade do preço cobrado pelos restaurantes. O valor pago pela população em geral é de R$ 3 para o almoço, R$ 1,50 para o jantar e R$ 0,75 para o café da manhã. Os valores são os mesmos desde 2015.

De acordo com a PBH, entre 18 de março de 2020 a 22 de agosto de 2021, foram servidas mais de 2,4 milhões de refeições, entre café da manhã, almoço e jantar. Deste total, aproximadamente 890 mil refeições foram ofertadas de forma gratuita para a população em situação de rua.