Caratinga fica em alerta após duas suspeitas de variante Delta na cidade

Caratinga pode ter registrado dois casos de variante Delta do novo coronavírus (foto: Reprodução/Prefeitura de Caratinga/Facebook) variante Delta do novo coronavírus pode ter chegado a Caratinga, no Vale do Rio Doce. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) notificou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município sobre a possibilidade de dois pacientes terem sido infectados por esta variante na cidade.

As informações já foram repassadas à SES-MG, que vai concluir as investigações. O Governo de Minas mantém a preocupação com a variante Delta, que pode estar em fase de transmissão comunitária em território mineiro.

Alerta à população!

O secretário municipal de Saúde de Caratinga, Erick Gonçalves, disse que a investigação relacionada à presença da variante Delta no município é um sinal de alerta para as pessoas, que não devem se descuidar e manter as medidas de enfrentamento à COVID-19.

Para ele, é muito importante que as pessoas continuem mantendo o distanciamento social, usando corretamente às máscaras faciais, cobrindo nariz e boca, e higienizando as mãos com água e sabão ou álcool.

COVID em Caratinga

No boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (3/9) pelo Departamento de Epidemiologia e Estatística da SMS, sobre a COVID-19, 114 pessoas estão em tratamento contra a doença. Ao todo, 10.001 pessoas já contraíram a COVID-19 em Caratinga e 306 morreram por complicações da doença.