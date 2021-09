Perto dos 80 anos, 'novo Acaiaca' busca apoio para uma repaginada

No estilo art déco, o Edifício Acaiaca, construído pelo empreendedor Redelvim Andrade, natural da região de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, teve projeto do seu genro, o arquiteto Luiz Pinto Coelho. No local, havia uma igreja metodista, erguida 38 anos antes, conta Antonio Rocha Miranda. Já foi considerado o maior arranha-céu de BH. Abrigou também lojas de roupas femininas, boate, escola e a primeira sede da extinta TV Itacolomi, dos Diários Associados, primeira emissora mineira, inaugurada em 1955. Conforme estudos, as efígies indígenas são fruto de uma época de transição para o Modernismo, quando são incorporados à arquitetura elementos da cultura nacional. O nome Acaiaca vem de uma lenda indígena.

Dívidas com a PBH



Além de não ter dinheiro para novos projetos, há dívidas a enfrentar. De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, o Condomínio do Edifício Acaiaca tem débitos inscritos em Dívida Ativa, referentes a autuações por descumprimento da legislação urbanística do município, no valor de R$ 72.529,81. A prefeitura ressaltou que “o proprietário de um imóvel tombado tem garantido o direito de uso e exploração econômica da edificação. Da mesma maneira, compete a ele garantir a preservação da edificação e as boas condições de uso, submetendo à análise do Conselho de Patrimônio Cultural todo e qualquer projeto de restauração ou modificação que se pretenda fazer no imóvel tombado.”

Uma de suas particularidades é ter um abrigo antiaéreo, como algumas das edificações da Praça Raul Soares, também na capital. A instalação seguiu decreto do então presidente Getúlio Vargas para construções com mais de cinco andares, no período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945). No Acaiaca, fica debaixo do antigo cinema, hoje igreja evangélica, servindo de refeitório para funcionários. O espaço tem saída para a Rua Tamoios, onde há área de carga e descarga.