Cinco postos de saúde irão funcionar à noite em Divinópolis

Cinco unidades de saúde terão o horário estendido em Divinópolis (foto: Prefeitura de Divinópolis/Divulgação)





LEIA TAMBÉM: Alvo de investigação, hospital de Divinópolis rompe contrato com associação Cinco Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, irão funcionar no período noturno. O município foi credenciado no programa Saúde na Hora, do Ministério da Saúde, e terá até janeiro do próximo ano para ampliar os horários de atendimento à população.



Para isso, haverá compensação financeira para custear a formação das equipes. Com a adesão, as unidades que hoje funcionam 40 horas semanais passarão a atender 60 horas. A ideia é que o horário seja estendido até às 22h, porém a definição está condicionada ao processo seletivo para formar as equipes.



Com a medida, espera-se também impactar nos serviços de urgência e emergência. “Vamos estimular a redução dos atendimentos na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nos hospitais, porque será um ponto de apoio para essa rede assistencial que funciona no período noturno”, explicou a diretora de Atenção Primária, Daniela Dias Vasconcelos.



Sem falar em números, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) se prepara para um fluxo grande de pacientes. Para se ter ideia, aos finais de semana, quando o Centro de Saúde Central está abrindo, são realizados cerca de 60 atendimentos por dia.



A estrutura seguirá os mesmos moldes do período diurno. “Vamos buscar aproximar essa população trabalhadora do serviço de saúde. Com isso, vamos garantir a oferta dos mesmos serviços”, explica Daniela. Haverá tanto atendimentos agendados, como pré-natal, puericultura, quanto aqueles não programados.



Também haverá coleta de material para exames, vacinação, para citar alguns. Uma das cinco unidades contará com equipe odontológica.



Formação de equipes

O desafio será a formação das equipes. O problema é enfrentado, comumente, para manter aberta as 36 unidades em horário normal. “Geralmente, a gente consegue contratar profissionais recém-formados e depois de um tempo eles buscam a especialização e vão embora”, relatou a diretora da Atenção Primária.



A cidade conta com 11 unidades tradicionais e 34 equipes Saúde da Família. Algumas unidades contam com mais de uma equipe.



Daniela vê um ponto positivo que poderá facilitar as contratações. “Às vezes, temos dificuldade por que eles (médicos) precisam trabalhar 8 horas por dia. Como a carga horária será reduzida, quatro horas diárias, podemos deparar com uma situação mais favorável”, se anima.



As unidades beneficiadas serão definidas dentro do programa pelo Ministério da Saúde. A previsão é que o serviço estendido comece a funcionar a partir da formação das equipes.



*Amanda Quintiliano especial para o EM