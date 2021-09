Pirapora vacina adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades

Vacinação contra a COVID-19 é realizada no Centro de Convenções de Pirapora. (foto: Orimar Santos/divulgação) A Prefeitura de Pirapora, no Norte de Minas, iniciou nesta quarta-feira (1/9), a vacinação com a primeira dose de adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos, que são portadores de comorbidades e deficiências permanentes, contra a COVID-19. A vacinação desse grupo vai até sábado (4/9).

A imunização está sendo realizada no Centro de Convenções da cidade, às margens do Rio São Francisco. No mesmo local, são vacinadas as pessoas com a segunda dose programada.





Conforme a Prefeitura de Pirapora, serão vacinados no município cerca de 4.700 adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e portadores de deficiências.





A imunização do grupo da mesma faixa etária sem comorbidades ainda não foi programada, mas "já está em estudo", segundo a gestão municipal.

De acordo com a prefeitura, a expectativa é que os adolescentes sem comorbidades sejam vacinados no mesmo período dos idosos que terão o reforço da terceira dose do imunizante contra o coronavírus na cidade.

A Prefeitura de Pirapora informou ainda que adotou algumas estratégias que possibilitaram maior agilidade na aplicação da primeira dose para todos os moradores do município acima de 18 anos, já concluída.

Entre as medidas implementadas estão "a otimização do fluxo de atendimento, o rigor quanto ao atendimento dos grupos prioritários, o alinhamento e capacitação periódica da equipe de vacinação COVID-19, o estudo e a aplicação de logística para evitar perdas de doses".