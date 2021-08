Brumadinho: velório de vítima de rompimento será nesta quarta-feira (1º/9)

Juliana Resende tinha 33 anos (foto: Arquivo Pessoa)

O corpo de Juliana Creizimar de Resende Silva, a mais recente identificação feita pela Polícia Civil entre os casos de vítimas do rompimento da Barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, será velado às 9h nesta quarta-feira (1º/9), na Câmara Municipal da cidade.Segundo familiares, o cortejo está marcado para às 12h para o cemitério Parque das Rosas.A identificação foi confirmada pela Polícia Civil na última quarta-feira (25/8), um dia depois de os bombeiros encontrarem um corpo entre os rejeitos de minérios nas áreas de buscas.Ao todo, 261 pessoas que morreram em decorrência do rompimento da barragem já foram identificadas.Nove vítimas continuam desaparecidas.Juliana Resende deixou dois gêmeos órfãos de pai e mãe, já que a tragédia também levou o marido de Juliana, Dennis Augusto, ambos funcionários da Vale.