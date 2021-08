Combate a incêndio na Serra do Ponto Chique, em Pequi, chega ao 4° dia

Incêndio começou há quatro dias na Serra Ponto Chique e ainda não foi controlado (foto: Corpo de Bombeiros)

O fogo queima a vegetação da Serra do Ponto Chique, em Pequi, no interior de Minas Gerais, desde a última quinta-feira (26/8). Cinco equipes do corpo de bombeiros de Itaúna e Pará de Minas, em três frentes de trabalho, tentam controlar as chamas que atingem a parte mais alta da serra, local de difícil acesso.