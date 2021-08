Divinópolis reconhece erro ao trocar laboratórios na aplicação da 2ª dose

Divinópolis aplicou cerca de 217 mil doses de vacinas contra a COVID-19 (foto: Pablo Santos/Prefeitura de Divinópolis) Pelo menos cinco pessoas tomaram a segunda dose da vacina contra a COVID-19 de laboratórios diferentes da primeira aplicação em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O erro foi admitido pela prefeitura em nota divulgada à imprensa nesta quarta-feira (25/8).



A cidade aplicou cerca de 217 mil doses até o momento. Desse total, o município confirma cinco erros envolvendo a imunização com o uso de laboratórios diferentes.



Os casos não foram detalhados pelo município e nem listadas as vacinas de quais laboratórios que teriam sido aplicadas. Todos os envolvidos foram identificados e comunicados para avaliação.



A prefeitura de Divinópolis confirmou que essas cinco pessoas foram vacinadas nos pontos de imunização sem o agendamento para o local.



“Em um drive sempre é a mesma vacina. Exemplo, amanhã o dia todo vai ser um tipo de vacina no drive. Então, as pessoas foram em drives que não estão agendadas, e as pessoas da aplicação da vacina não se atentaram a isso”, explicou.



A cidade conta com três pontos. Na ficha do cadastramento on-line são informados o horário e o endereço do local.

Medidas

Mesmo calculando como um índice pequeno, a Secretaria Municipal de Saúde tomou as medidas cabíveis para que os responsáveis pelo erro fossem advertidos. Foram feitos novos ajustes na equipe e em relação ao processo de trabalho.



A prática é conhecida como “intercambialidade”. O município citou a nota técnica nº 6/2021 do Ministério da Saúde para tentar minimizar a falha.



“O Ministério da Saúde expõe sobre a análise científica de primeiros estudos avaliando a eficácia dos esquemas utilizando vacinas diferentes e aponta para resultados animadores, em que os eventos adversos foram autolimitados e não graves e que a resposta imune se mostrou robusta e eficaz”, mencionou.



O órgão também lembrou que a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a prática para países que tenham algum tipo de dificuldade, por exemplo, com a falta de imunobiológicos.

Casos específicos

No Brasil, o esquema vacinal contra a COVID-19 utilizando a intercambialidade de vacinas é adotada em casos específicos, dentre eles o de gestantes que tenham tomada a primeira dose com AstraZeneca. Imigrantes que tomaram vacina em outro país e que não está disponível no Brasil e no caso de reações adversas graves à alguma dose anterior são outros exemplos.



“Nesse sentido, o município de Divinópolis, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, orienta que os indivíduos que por ventura venham a ser vacinados de maneira inadvertida com duas vacinas diferentes, deverão ser notificados como um erro de imunização, e deverão procurar atendimento nas unidades básicas de saúde para avaliação profissional caso surja algum evento adverso pós vacinal”, orientou.

Balanço



O balanço divulgado hoje (25/8) pela Secretaria de Saúde aponta que foram aplicadas 216.948 doses, sendo 148.374 referentes à primeira aplicação, 62.501 da segunda dose e 6.073 de doses únicas. A cidade começou a cadastrar hoje os jovens com 22 anos.



*Amanda Quintiliano especial para o EM