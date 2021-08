Preso homem que seduziu e estuprou a enteada de 10 anos

Prisão aconteceu na zona rural de Brumadinho, por policiais de Betim (foto: PCMG/Divulgação )

Um homem de 52 anos, suspeito de estupro de vulnerável, que teve como vítima sua enteada, de apenas 10 anos, foi preso em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (23/8), por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), de Betim.

O homem seria autor de vários estupros e abusos, segundo a polícia, todos ocorridos no interior de Minas e em Betim. O último registro ocorreu no dia 7 de agosto, tendo como vítima uma menina de 10 anos. Os atos libidinosos teriam começado, por parte do padrasto, quando a criança tinha sete anos. Quando ela completou 10 anos, ele consumou o ato sexual.

A denúncia foi feita pela mãe, a partir do que a menina lhe contara. Ela revelou que o investigado falava que isso era normal e que ele teria feito o mesmo com outra enteada, em São Paulo.

A mãe da jovem alegou desconfiar do comportamento do então companheiro com a menina, a quem inquiriu diversas vezes, mas os dois negavam que algo estivesse acontecendo.

Ainda, segundo os policiais, quando o crime foi denunciado, em 9 de agosto, a vítima aceitou fugir para morar com o padrasto, mas não conseguiu, sendo impedida pela mãe.

Testemunhas confirmaram a tentativa de fuga da menina. A queixa foi formulada pela mãe, ao Deam, em 16 de agosto. Nesse dia, ela revelou estar com medo de que o ex-companheiro fugisse com a filha, já que ele passou a ligar e pedir que ela retirasse a denúncia contra ele.

Depois de ser preso, no interrogatório formal, o homem confirmou os atos sexuais com a criança, justificando que ela o seduziu. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.