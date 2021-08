COVID-19: Poços de Caldas começa a vacinar público de 25 e 26 anos

Grupo que recebeu a 1ª dose da Coronavac até o dia 23/7 poderá receber a segunda dose da vacina contra a COVID-19 (foto: Prefeitura Municipal de Poços de Caldas/Reprodução)

A Prefeitura de Poços de Caldas, no Sul de Minas, começa nesta sexta-feira (20/8) a aplicação da vacina contra COVID-19 no público entre 25 e 26 anos.

A imunização do público de 26 anos começa a partir das 13h. No sábado (21/8), a vacinação contemplará as pessoas com 25 anos, das 8h às 17h, na Urca (Sala de Vacina de Drive-thru).

Além da nova etapa da campanha de vacinação por idade nesta sexta, as pessoas que receberam a 1ª dose da Coronavac no dia 23/7 poderão receber a 2ª dose, também na Urca.

A Secretaria de Saúde ressalta que todos que receberam a 1ª dose de Pfizer nos dias 25, 26 ou 27 de maio e não conseguiram receber a 2ª, precisam agendar a aplicação da dose de reforço na Sala de Vacina da Urca, nesta sexta.

Todas as pessoas que já receberam a 1ª dose de vacina contra COVID-19, devem ficar atentas ao cartão de vacinação, para que possam receber a segunda dose, na data indicada no documento.

As documentações necessárias para apresentar no ato da vacina são: RG, CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação.

A aplicação dessas etapas será exclusivamente na central de vacina da Urca das 8h às 17h



Ocupação de leitos

Um reflexo da campanha de vacinação na cidade é a taxa de ocupação de leitos de UTI’s Covid-19 que atingiu menor índice em Poços de Caldas desde dezembro de 2020. Na quinta-feira (19/8) o boletim epidemiológico de Poços registrou a ocupação de 27,18% nos hospitais - essa é a menor taxa desde o dia 20 de dezembro de 2020, onde os números foram de 22,81%.

Atualmente são 20 leitos ocupados, sendo 14 por pacientes confirmados e residentes da cidade do sul-mineiro. Isso corresponde a 19,18% - outros seis pacientes moram em outros municípios essa taxa corresponde a 8,22% da ocupação.

Poços de Caldas já recebeu 148.302 doses e desse número, 100.958 pessoas receberam a 1ª dose da vacina e 42.270, completaram a imunização com duas doses – 3.187 estão completamente imunes com a vacina de dose única da Janssen.