Escolas estaduais suspendem aulas por suspeita de surto de COVID

De acordo com a coordenadora-geral do Sindicato, Denise Romano, a greve sanitária foi encerrada "devido à judicialização do movimento" por parte do Estado, depois de audiência de conciliação, na terça-feira (17/8). E que chama a atenção, já no primeiro dia do retorno, "o número de denúncias sobre casos em escolas estaduais."

Romano citou as cidades de Capim Branco e Sabará, além da capital, Sete Lagoas, na Região Central do estado, São Gotardo e Presidente Olegário, no Alto Paranaíba, Leopoldina, na Zona da Mata, Uberaba, no Triângulo e Governador Valdares Região Leste, com casos já registrados.

Monitora COVID

A Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (SEE/MG) implantou uma estratégia de monitoramento de casos suspeitos e confirmados de COVID-19 nas escolas, denominado Monitora COVID. Os dados coletados são enviados diariamente para a Secretaria de Estado de Saúde, as regionais de saúde e as secretarias municipais de saúde para monitoramento constante de todos os casos e seus contatos.





Para realizar o monitoramento dos casos de COVID-19 nas escolas estaduais, o Governo de Minas disponibilizou, desde o início deste ano, mais de R$ 95 milhões para todas as instituições com o intuito de completar a compra de todos os equipamentos necessários para se adequarem aos protocolos sanitários. “Além disso, outros R$ 90 milhões de recursos adicionais foram utilizados para manutenção predial e pequenos reparos, como pintura e troca de torneira”, conforme nota divulgada pela SEE/MG.





Em nota, a SEE/MG disse que não houve registro de surto de COVID-19 em escolas estaduais desde a retomada das aulas presenciais e voltou a afirmar que o retorno das atividades presenciais está ocorrendo de forma gradual, optativa e seguindo todos os protocolos sanitários. Em casos suspeitos ou registrados de coronavírus, as situações devem ser monitoradas conforme o protocolo sanitário. Se houver necessidade, pode haver suspensão de turmas, turnos ou de toda unidade escolar.





Segundo a SEE/MG, em Divinópolis, as escolas estaduais Antônio Gonçalves de Matos e Ilídio da Costa Pereira tiveram as atividades suspensas por 14 dias. No caso da primeira escola, as suspensões são contadas a partir do dia 17 de agosto, e na segunda unidade, a partir do dia 18.





No caso de Leopoldina, a Escola Estadual Marco Aurélio Monteiro de Barros, no distrito de Providência, suspendeu as atividades no dia 11 de agosto em diante e a Escola Estadual Luiz Salgado Lima, suspendeu suas atividades a partir do dia 17 do mês. Já em Sabará, não foi necessária a suspensão das atividades presenciais na Escola Estadual Professora Maria Elizabeth Viana, pois, conforme a SEE/MG, “os dois casos positivos registrados em professores não foram simultâneos e ocorreram em diferentes bolhas”.

Em Sabará, segundo a sindicalista, dois professores testaram positivo na Escola Estadual Professora Elizabeth Viana, no distrito de Roças Grandes. A greve sanitária é uma luta para alertar sobre os riscos da reabertura, segundo Denise Romano, "pois sabemos das condições das escolas e dos prédios dos locais onde estão inseridas. O governo será responsabilizado. Até lactantes foram convocadas para o retorno, além da decisão do comitê (COVID) que reduziu a lista de comorbidades, sem que haja planejamento para vacinação de alunos menores de 17 anos."