Vacinômetro: veja quantas pessoas se vacinaram contra a COVID na sua cidade

Até o momento, 4.659.973 de pessoas com mais de 18 anos já receberam as duas doses (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Mais deforam vacinadas com a primeira dose contra a COVID em Minas Gerais.A informação é da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que atualizou o boletim epidemiológico nesta quinta-feira (19/8).

Na última segunda-feira, eram 68,59%. Segundo a pasta o número de pessoas que recebeu a primeira dose saltou de 11.242.739 para 11.735.231.

Até o momento, 4.659.973 de pessoas com mais de 18 anos já receberam as duas doses e 471.155 receberam dose única, caso do imunizante da Janssen. Isso significa que, no total, 31,30 % dos mineiros estão completamente imunizados.

Algumas cidades mineiras que mais vacinaram:

Belo Horizonte: 1.450.022

Uberlândia: 393.608

Juiz de Fora: 364.855

Contagem: 341.038

Montes Claros: 226.863

Betim: 232.239

Uberaba: 201.921

Governador Valadares: 156.649

Ipatinga: 146.213

Divinópolis: 134.975

Os números correspondem à primeira dose da vacina.

De acordo com o governo de Minas, todos os mineiros acima de 18 anos devem receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19 até setembro deste ano.

Confira o cronograma de vacinação do governo de Minas por idade

40 a 54 anos – julho

25 a 39 anos – agosto

18 a 24 anos – setembro

Minas Gerais registrou 116 mortes e mais 4.237 novos casos de COVID-19, no período de 24h. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado na manhã de hoje.





Desde o início da pandemia em março de 2020, o Estado acumulou, até o momento 2.034.478 ocorrências de contaminações, e 52.248 mortes pelo vírus.



Além disso, os casos em acompanhamento são 45.826. Esta classificação refere-se a pessoas que ainda estão em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde. (Com informações de Gabriela Leão Lima*)