Veja por que Matozinhos está recebendo imigrantes venezuelanos

As famílias vieram através do trabalho em parceria com governo federal e Nações Unidas (foto: Prefeitura de Matozinhos/Divulgação) Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é mais uma das cidades brasileiras que têm recebido famílias exiladas da Venezuela, após a , na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é mais uma das cidades brasileiras que têm recebido famíliasda, após a crise política, econômica e social que se instalou naquele país. Segundo a última atualização, feita nesta quarta-feira (18/8), são sete famílias residentes no município.

A resposta é simples.

O programa de interiorização, comandado pelo Exército Brasileiro e pela Organização das Nações Unidas (ONU), recomenda que os imigrantes sigam para as cidades do interior próximas a aeroportos, para que pudessem se estabelecer. E o Centro de Matozinhos fica a cerca de 20 km do Aeroporto Internacional de BH, em Confins.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social de Matozinhos, as famílias vieram através do trabalho em parceria com governo federal e Nações Unidas. Todas elas cruzaram a fronteira e chegaram a Pacaraima, no estado de Roraima. Na sequência, foram encaminhadas para o terminal de Confins.

As famílias são compostas por 15 adultos e nove crianças. De acordo com a secretaria local, moram em bairros distintos em Matozinhos e estão custeando sua própria moradia, através de renda informal e auxílios - como os benefícios do Programa Bolsa Família e Auxílio Emergencial.