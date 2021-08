Veja onde (e quando) pessoas com 25 e 26 anos serão vacinadas em Patos

Antes, público de 27 anos recebe imunizante nesta quarta-feira (17/8) (foto: PMCG/Divulgação) vacina contra a COVID-19 nas pessoas entre 25 e 26 anos completos. O planejamento da gestão municipal é imunizar todos da faixa etária até domingo (22/8). Prefeitura de Patos de Minas , no Alto Paranaíba, começa a aplicar na quinta-feira (19/8) acontra anas pessoas entre 25 e 26 anos completos. O planejamento da gestão municipal é imunizar todos da faixa etária até domingo (22/8).

O sistema que organiza a aplicação na cidade funciona de uma maneira um pouco diferente do habitual. É preciso apresentar CPF, documento oficial com foto, comprovante de endereço e respeitar o horário de aplicação referente à letra inicial do nome da pessoa. Essa regra segue ordem alfabética.

Confira os horários:

Quinta-feira – 19/8

Das 8h às 13h – 26 anos com iniciais de A até F

Das 13 às 18h – 26 anos com iniciais de G até M

Sexta-feira – 20/8

Das 8h às 13h – 26 anos com iniciais de N até S

Das 13h às 18h – 26 anos com iniciais de T até Z

Sábado – 21/8

Das 8h às 13h – 25 anos com iniciais de A até F

Das 13h às 18h – 25 anos com iniciais de G até M

Domingo – 22/8

Das 8h às 13h – 25 anos com iniciais de N até S

Das 13h às 18h – 25 anos com iniciais de T até Z

Segunda dose

Antes, nesta quarta (17/8), recebem a dose complementar da AstraZeneca pessoas que foram imunizadas a primeira aplicação até o dia 27 de maio. A prefeitura reforça que é preciso conferir o cartão de vacinação e, caso a data programada seja esta, a pessoa deve comparecer no Ginásio 2 da Unipam, com entrada lateral pela Rua Diacuí.

Também será vacinado hoje o público de 27 anos. O sistema por iniciais do nome permanece, mas sem divisão de dias para receber a aplicação. A campanha vai até às 18h.

Raio-x de Patos

No munícipio foram vacinadas com a primeira dose 94.715 pessoas e 43.499, com a 2ª – 4.055 pessoas tomaram a vacina em dose única da Janssen.

A quantidade representa 42,30% da população adulta de Patos de Minas completamente imunizada.