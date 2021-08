Com queda em novos casos, vacinação em Uberaba chega às pessoas de 25 anos

Moradores de Uberaba com 25 anos podem se vacinar na quinta e sexta-feiras (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Uberaba anuncia a vacinação contra COVID-19 de mais um grupo por faixa etária. Nas próximas quinta (19/8) e sexta (20/8), as pessoas com 25 anos serão imunizadas na cidade do Triângulo Mineiro. Ao mesmo tempo em que registra queda em indicadores da COVID-19,anuncia acontrade mais um grupo por faixa etária. Nas próximas quinta (19/8) e sexta (20/8), as pessoas com 25 anos serão imunizadas na cidade do Triângulo Mineiro. LEIA MAIS 19:32 - 17/08/2021 Cavalgada no interior de Minas ignora pandemia e promove aglomeração

Funel

Shopping Uberaba

UMS Aluízio Prata, no Bairro Elza Amui

UMS Maria Tereza, no Bairro de Lourdes

USF Dr. Romes Cecílio, no Bairro Morumbi

UMS Ézio de Martino, no Bairro Boa Vista, que realiza aplicação no salão da Igreja Nossa Senhora das Graças

UMS Valdemar Hial Júnior, no Bairro Tancredo Neves (com aplicação até mais tarde, às 20h) A imunização da 1ª dose de gestantes, puérperas e lactantes com até seis meses pode ser realizada, também entre 8h30 e 16h desta quarta-feira (18/8), na Funel.

Já a aplicação da 2ª dose, conforme cartão de vacinação, está liberada nos próximos dois dias na Funel, Shopping Uberaba e unidades de saúde já citadas.

“Para receber o imunizante, é necessário apresentar um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência de Uberaba no nome da pessoa a ser vacinada. As pessoas agendadas para tomar a 2ª dose do imunizante devem seguir a data estipulada no Cartão de Vacinas”, lembra a Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba.

Mauricio Ferreira, superintendente da Regional de Saúde Triângulo Sul, informou que as doses foram transportadas de Uberlândia para Uberaba de furgão, no início da tarde desta segunda-feira, sendo que essas cidades receberam suas novas doses nesta terça-feira (17/8).

Queda nos indicadores da COVID-19

Nos últimos três dias, Uberaba registrou um número de novos casos inferior a 100 - média registrada durante todo o mês de julho e nos 14 primeiros dias deste mês. No domingo (15/8), foram 60 novos contaminados; na segunda-feira (16/8), 36; e, nesta terça (17/8), 88.

Além disso, a ocupação de leitos UTI/COVID também apresenta algum alívio. Segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, de um total de 103 leitos UTI/COVID disponíveis para pacientes graves, 66 estão ocupados. Desse total, 60 são disponibilizados pela rede pública, a qual tem 43 internados. De 43 leitos de UTI/COVID da rede privada de Uberaba, 23 estão ocupados.

Em relação aos leitos de enfermaria COVID, a situação é a seguinte: 54 pacientes internados em 131 leitos disponíveis.

Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram contabilizados 38.413 casos positivos da doença, sendo que 1.256 pessoas morreram.

Muito perto dos 200 mil vacinados com a 1ª dose

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, já realizou 199.613 aplicações da primeira dose da vacina contra a COVID-19, o que corresponde a cerca de 60% de sua população.

De acordo com o último Vacinômetro de Uberaba, no total, além das quase 200 mil aplicações de 1ª dose, já foram aplicadas no município 278.156 doses da vacina, sendo 70.619 de 2ª dose e 7.924 da dose única.

Duas novas remessas (36ª e 37ª) de doses de vacinas contra a COVID-19 para a Superintendência Regional de Saúde Triângulo Sul, que contempla 27 municípios cuja cidade-sede é Uberaba, chegaram no aeroporto de Uberlândia, por volta das 9h30 desta segunda-feira (16/8).