Ipatinga vai vacinar pessoas acima de 18 anos

O agendamento começa nesta quarta-feira (18) (foto: Prefeitura de Ipatinga/Divulgação) COVID-19 em Ipatinga. O agendamento para o atendimento desse público-alvo começará nesta quarta-feira (18/8). Também serão imunizados trabalhadores que atuam em indústrias da cidade. Moradores com 18 anos serão vacinados contra aem. O agendamento para o atendimento desse público-alvo começará nesta quarta-feira (18/8). Também serão imunizados trabalhadores que atuam em indústrias da cidade.

O agendamento na cidade do Vale do Aço funciona assim: agentes de saúde da unidade mais próxima entram em contato com a pessoa - neste caso, com 18 anos. Segundo a gestão municipal, algumas unidades conseguem realizar o agendamento e a aplicação em três dias.

“Regularmente, nos reunimos com todos os setores envolvidos para avaliar o quantitativo de vacinas recebido e as doses aplicadas. Só após uma análise criteriosa decidimos que ação será mais eficaz para cada instante”, explicou o titular da Secretaria Municipal de Saúde, Cléber de Faria, sobre os critérios para o avanço da imunização.