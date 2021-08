Suspeitos de matar amigo a facadas são presos em Ipanema

O crime ocorreu em Ipanema, na Região do Vale do Rio Doce (foto: Prefeitura de Ipanema)

Dois homens, um de 25 anos e outro de 45, foram presos no início da noite desta segunda-feira (16/8), na cidade de Ipanema, na Região do Vale do Rio Doce, suspeitos de matar outro homem, de 50 anos, encontrado num lote vago.





A prisão foi feita pela Polícia Militar, que recebeu um chamado para ir até um final da Rua Joel Magalhães, onde havia um homem ferido, sangrando muito. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o homem já estava morto e que os ferimentos teriam sido provocados por uma faca.





Enquanto isso, na Central da PM, uma ligação anônima denunciou dois suspeitos desse mesmo crime. Segundo as informações, a vítima teria passado a tardena companhia de dois outros homens.





Os policiais foram então ao bar onde os três estavam e conseguiram informações da casa de um deles. Ao chegarem ao local, um dos suspeitos foi preso, Na casa deste foi encontrada uma faca e uma bermuda, ambas sujas de sangue.





Num primeiro levantamento, os policiais não descobriram se teria havido desentendimento anterior à data entre a vítima e os dois outros homens. Os dois suspeitos estão presos na Delegacia de Ipanema.