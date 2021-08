Semana começa com repescagem da vacinação contra COVID-19 em BH

(foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) vacinas contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2) em Belo Horizonte poderão receber a injeção na repescagem que ocorre hoje. Pessoas de 31, 30 e 29 anos, completos até 31 de agosto, e que perderam a primeira dose dascontra o novo(Sars-CoV-2) empoderão receber a injeção naque ocorre hoje.





Até sexta-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte informou ter detectado 265.349 casos confirmados da COVID-19 desde 2020, sendo que 2.899 seguem em acompanhamento, 256.054 se restabeleceram, mas 6.396 pessoas perderam a vida. Nos 224 postos de imunização, 69,1% dos cidadãos já receberam a primeira dose das vacinas, e 34,4% completaram o ciclo com as duas injeções ou dose única da farmacêutica Janssen.





Na terça-feira, recebem a primeira dose as pessoas de 28 anos, completados até 31 de agosto. No dia seguinte, chega a vez da segunda dose para trabalhadores da Educação Infantil de 59 a 41 anos. Na quinta-feira (19/8), abre-se vez aos trabalhadores da Educação Infantil de 40 a 18 anos, e na sexta-feira (20/8), começa a aplicação de segunda dose para pessoas de 38 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias.





Ante o número considerável de pessoas que perdeu a aplicação da segunda dose, que fecha o ciclo completo de vacinação até o momento, o processo de repescagem precisa seguir alguns preceitos determinados pela PBH: “Confirme no seu cartão de vacina o imunizante aplicado e consulte os locais para aplicação da segunda dose”.





Só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado cuja a data marcada no cartão para a aplicação da segunda dose seja menor ou igual a 7 dias. Consulte seu cartão de vacinação antes de comparecer a um ponto de vacinação.





Para quem vai receber a segunda dose das vacinas CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, os horários são de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, nos centros de saúde e postos extras, e das 8h às 16h30, nos pontos drive-thru. Aos sábados, os centros de saúde e postos extras atendem das 7h30 às 14h e os drive-thru, das 8h às 14h.