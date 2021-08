Visitantes de volta à Feira do Mineirinho

Movimento ficou abaixo dos dias normais, segundo frequentadores, mas foi considerado dentro da expectativa para a reabertura (foto: Marcos Vieira/EM/D.a press)

A Feira do Mineirinho, que tradicionalmente ocorre no espaço do ginásio de mesmo nome, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, voltou à ativa ontem após meses de paralisação. Segundo a organização, cerca de 60% dos expositores já reabriram seus negócios, e o movimento no primeiro dia ficou dentro das expectativas. Quem compareceu à reabertura pôde curtir um show da dupla sertaneja João Marcos & Maurinho, além de saborear tradicionais petiscos servidos nas barracas e tomar uma cervejinha.

A profissional de saúde Rachel Castilho foi uma das consumidoras que escolheram a Feira do Mineirinho como atração para a quinta-feira. Recebendo em casa a sogra, que não mora em Minas, ela não pensou duas vezes para decidir voltar ao local. “Ela sempre vem aqui e gosta de visitar a feira. Como reabriu, resolvemos ver como está. Claro que cumprindo todos os protocolos de segurança contra o coronavírus. A gente não deixa de se preocupar, apesar de eu e ela estarmos vacinadas”, contou Rachel, que mora na Pampulha, bem pertinho do Mineirinho.

Para ela, o movimento esteve abaixo do normal, mas dentro do esperado para um dia de reabertura. “Está abaixo, porque acredito que muita gente ainda não saiba da reabertura. Muitas barracas ainda estão vazias, sem comércio. É o primeiro dia. Creio que não será como antes, porque muita gente ainda está se cuidando muito”, diz a mulher.

A feira foi reaberta às 17h de ontem, com funcionamento previsto até as 23h. Neste domingo, a atração também volta à agenda cultural, das 8h às 18h. A entrada é franca, com estacionamento gratuito, porém sujeito a lotação do espaço. No fim de semana, a atração musical será voltada ao pagode, com os artistas Brigadeiro e Diga Lá.

Entre as normas sanitárias que devem ser seguidas para evitar a transmissão da COVID-19 estão o uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura logo na entrada e higienização das mãos dos visitantes com álcool em gel também no acesso ao espaço.

Considerada boa opção para compras e entretenimento, a feira tem oferta de produtos para todos os gostos. No local, o público encontra exposição de artesanato, decoração, bijouterias, calçados, vestuários e produtos para o lar, além de alimentação.

“Recebemos a notícia sobre a liberação do funcionamento com muita alegria. Foram meses difíceis para todos. Agora é trabalhar, ter paciência, fé e acreditar que as coisas vão melhorar”, afirmou Willian Martins, diretor da feira.