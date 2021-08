Polícia procura suspeitos de perseguir e assassinar homem em BH

Nesse local, os assassinos cercaram e mataram a vítima (foto: Google maps)

As polícias Militar e Civil estão à procura de dois homens suspeitos de perseguir e assassinar com tiros no tórax e no rosto Paulo Eduardo Viana de Souza, de 38 anos. O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (12/8) em frente ao número 23 da Rua Hum, no Bairro Solar do Barreiro, e as características, segundo os policiais que estiveram no local, são de crime de vingança.

Uma testemunha que estava com com a vítima detalhou a dinâmica do crime. Eles caminhavam pela Rua Elvira Viana Doti, no Bairro Solar do Barreiro, quando um veículo Fiat Idea, de cor cinza, se aproximou. O passageiro, então, abriu parcialmente o vidro.

Nesse instante, Paulo Eduardo teria se assustado e saiu correndo. O veículo iniciou, então uma perseguição, que foi até a Rua Hum, quando a vítima foi cercada e assassinada.

A testemunha contou aos policiais que não conseguiu ver o rosto dos agressores, e que no momento em que Paulo Eduardo começou a correr, ela também fugiu, mas acabou caindo.

Numa busca pelas ruas do bairro, os policiais localizaram o veículo usado pelos criminosos, abandonado. Ao consultarem a placa, descobriram que se tratava de um veículo clonado. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Homicídios do Barreiro.