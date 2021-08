Caso Lorenza: tribunal julga denúncia do MP contra promotor nesta quarta

Faixa na porta do Tribunal de Justiça, na Avenida Afonso Pena, pede prisão para o promotor (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais () analisa, nesta quarta-feira (11/8), se aceita ou não a denúncia do(MPMG) contra o promotor afastado André de Pinho pela morte da mulher, Lorenza Maria Silva de Pinho. A sessão começou às 13h30. Na porta do tribunal, que fica na Avenida Afonso Pena, no Bairro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi colocada uma faixa com os dizeres: ''André de Pinho será julgado pelo assassinato da mãe de seus cinco filhos:nele''.O réu foi denunciado por feminicídio, por motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima.Em 4 de agosto, a desembargadora Márcia Milanez prorrogou a prisão preventiva. André está preso desde 4 de abril, dois dias depois da morte da esposa, encontrada sem vida no apartamento do casal no Bairro Buritis, Região Oeste de BH.Segundo a investigação, Lorenza morreu por asfixia, ação contundente e intoxicação. A mulher deixou cinco filhos.