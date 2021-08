Polícia Civil indicia homem suspeito de matar cães em Barbacena

Conforme a Polícia Civil, dos quatro cachorros supostamente envenenados em Barbacena, dois morreram (foto: Bruno Laviola/Arquivo pessoal )

Conforme inquérito encerrado nessa terça-feira (10/8), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou um homem, de 58 anos, por maus-tratos contra cães em Barbacena, na região do Campo das Vertentes.

O crime aconteceu em 27 de julho, e a investigação teve início após uma integrante de associação de proteção aos animais da cidade registrar um boletim de ocorrência informando que o suspeito teria envenenado quatro cachorros no terreno de sua residência. Dois deles morreram.

A causa dos óbitos, no entanto, só será confirmada após laudo emitido por um médico veterinário.

As investigações apontaram que – além de já ter agredido cães outras vezes – o homem é conhecido na região pela intolerância com animais que rodeiam seu estabelecimento comercial.

A legislação – conforme o artigo 32 da Lei 9,.605/98 – assegura de dois a cinco anos de reclusão ''para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais''. A pena pode ser aumentada de um sexto a um terço, caso a violência ocasione a morte do animal.

A Polícia Civil em Barbacena também informou que iniciou na quinta-feira (5/8) um trabalho de conscientização com os responsáveis legais pelas clínicas veterinárias da cidade. A intenção é orientar que os profissionais denunciem as ocorrências de maus-tratos no município que eles tomarem conhecimento.