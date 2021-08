Noroeste de Minas inicia nova etapa de vacinação nesta terça-feira (10/8)

Vacinação contra a COVID-19 segue em andamento nas cidades de Minas Gerais (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Várias cidades do Noroeste de Minas Gerais começam novas etapas da campanha de vacinação contra a COVID-19 nesta terça-feira (10/8).

O Vacinômetro do governo estadual aponta que mais de 17 milhões de vacinas já foram entregues aos municípios desde o início da campanha de vacinação, no ano passado. A cobertura vacinal em todo o estado está em 64,56% na primeira dose.

Confira os dados por cidade:

Dom Bosco

A cidade vacina nesta semana a faixa etária entre 25 e 29 anos. Nesta terça-feira (10/8), a concentração será na área rural, em uma escala que segue os seguintes horários:

Das 8h às 9h: comunidade Devaide

Das 9h15 às 9h40: região da Igrejinha

Das 10h às 10h40: Peri Peri

Das 12h15 às 12h40: Tamboril

Das 13h às 14h40: Novo Progresso

Das 14h15 às 15h15: Porto do Saco

Na quarta-feira (11/8), a vacinação volta a acontecer na área urbana, também para jovens entre 25 e 29 anos. A imunização será distribuida na Praça Salustiano Cordeiro, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Já na quinta (12/8), os profissionais vão ao distrito de Santo Antônio do Rio Preto para aplicar as vacinas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Ronivon José Cândido da Fonseca, das 8h às 11h e das 12h às 16h.

Dom Bosco está com cobertura vacinal na primeira dose de 77,34%. Ao todo, 2.300 pessoas tomaram a primeira dose, 704 a segunda, e 65 foram imunizados com a vacina de dose única. A cidade tem 305 casos confirmados, com 9 mortes.

Formoso

Moradores com 28 e 29 anos serão imunizados nesta terça-feira (10/8). A vacinação vai ocorrer no Ginásio Poliesportivo, que fica na Rua Juscelino Kubitscheck, das 8h às 11h e das 14h às 16h30.

O município confirmou, desde o início da pandemia, 239 casos de COVID-19, com 8 mortes. Vacinados com a primeira dose já somam 5.805. Com a segunda dose, 2.196, e com a vacina de dose única, 121 pessoas.

Lagamar

A vacinação por idade chega para quem tem 29 anos completos ou mais. Não foi divulgado o horário de abertura das unidades de saúde. As doses são distribuídas nos seguintes postos:

Unidade Básica de Saúde (UBS) Antonia Ferreira dos Santos - Rua José Correia, 61 - Zona rural da cidade

- Rua José Correia, 61 - Zona rural da cidade Posto de Saúde Retiro da Roça - Rua Amadeu Campos, 41 - Retiro da Roça

UBS Antonia Isidia - Rua José de Deus Godinho, 38

Programa de Saúde da Família (PSF) de Lagamar - Rua Ituiutaba, 64 - Centro

Até agora são 423 casos positivos registrados na cidade, e 13 mortes. A cobertura vacinal na primeira dose está em 67,7%, com 4.067 moradores vacinados. A segunda dose foi distribuída para 1.839 pessoas, e 125 tomaram a vacina de dose única.

Paracatu

A distribuição das vacinas acontece de forma alternada, para garantir a imunização completa de quem já tomou a primeira dose. O esquema para esta terça-feira (10/8) é o seguinte:

segunda dose da AstraZeneca para quem tomou a primeira em 12/5

1ª dose para moradores com 35 anos ou mais

1ª dose para trabalhadores da indústria e construção civil com 27 anos e nomes iniciados de M a Z

Um drive-thru está disponível no PSF Vila Mariana, que fica na Rua Osvaldo Elizeu Macedo, 600, Bairro Vila Mariana, e a fila tradicional é feita no Hospital de Hemodiálise de Paracatu, na Rua Elói Ferreira, 671.

É importante ressaltar que os horários de atendimentos são diferenciados. Para a segunda dose, nos dois locais, das 8h30 às 11h. No caso da primeira dose, das 17h às 21h.

Até agora, 44.095 pessoas tomaram a primeira dose da vacina em Paracatu, totalizando 60,93% de cobertura vacinal. A segunda dose já foi aplicada para 14.404 moradores, e 3.200 foram imunizados com a vacina de dose única.

A cidade tem 11.697 casos confirmados de COVID-19 desde março do ano passado, e 244 pessoas morreram por causa da doença.

Uruana de Minas

Moradores com 28 anos ou mais poderão tomar a dose nesta terça-feira (10/8) das 8h às 11h e das 13h às 16h30. As doses são distribuídas no PSF da cidade, que fica na Avenida Arinos, 418, no Centro.

O município registrou 179 pessoas contaminadas com o coronavírus, e duas mortes. A primeira dose da vacina já foi aplicada para 1.928 pessoas. A cobertura vacinal está em 74,18%. A segunda dose foi distribuída para 614 moradores, enquanto 23 receberam a vacina de dose única.