Crianças de até 11 anos podem tomar vacina contra meningite C até dezembro

de até 10 anos, 11 meses e 29 dias de idade atédeste ano podem receber acontra a(conjugada). O imunizante já está disponível nas unidades básicas de saúde dos municípios mineiros, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).





“A estratégia de ampliação da faixa etária tem como objetivo aumentar a proteção contra a meningite, evitando a ocorrência de surtos da doença pelo sorogrupo C, hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos, em especial com o retorno das aulas presenciais”, afirma a coordenadora Estadual do Programa de Imunizações, Josianne Dias Gusmão.





A coordenadora explica ainda que a vacina meningocócica C (conjugada) já é recomendada para crianças menores de cinco anos. O imunizante é administrado em duas doses, aos 3 e 5 meses de vida, com uma dose de reforço, preferencialmente, aos 12 meses de idade.





“Além disso, para as crianças que por algum motivo perderam a oportunidade de receber a vacina nas idades indicadas, recomenda-se a administração de uma dose até os 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade, também sendo utilizada nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) conforme o Manual dos CRIE”, orienta.





Cobertura vacinal elevada





Apesar do maior risco de adoecimento ser para crianças menores de um ano de idade, os adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis por manter a doença em circulação. “Por isso, é tão importante garantir elevadas coberturas vacinais tanto na população infantil como em adolescentes”, reforça Josianne.





Em 2020, a cobertura vacinal para a meningite C (conjugada) foi de 86,43% em menores de 1 ano e de 85,79% em crianças de até 1 ano. Já em 2021, até o mês de abril, a cobertura registrada é de 81,32% em menores de 1 ano e de 76,21% em crianças de até 1 ano.





A meta indicada pelo Ministério da Saúde é de 95% dentro do público indicado para receber o imunizante.





A meningite é uma doença causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas, sendo caracterizada por um processo inflamatório nas membranas (meninges) que envolvem o cérebro e a medula espinhal.

