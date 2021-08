Trinta e cinco pessoas são presas em operação contra o crime no Norte de MG

Operação Impacto mobilizou um grande efetivo policial (foto: Policia Militar/divulgação) Trinta e cinco pessoas foram presas nesta quinta-feira (05/08) no Norte de Minas, durante a "Operação Impacto", desencadeada pelas forças de segurança do estado, por meio das policias Militar, Civil e Penal. A ação teve como objetivo a redução dos índices de criminalidade na região, mobilizando um grande efetivo policial. foramnesta quinta-feira (05/08) no Norte de Minas, durante a "desencadeada pelas forças de segurança do estado, por meio das policiasA ação teve como objetivo a redução dos índices de criminalidade na região, mobilizando um grande efetivo policial.

Conforme informações das polícias Militar e Civil, os alvos da operação foram pessoas envolvidas com crimes violentos, com destaque para o tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo, e crimes dolosos contra a vida.

LEIA MAIS 08:05 - 04/08/2021 Dupla é presa com 100 quilos de maconha em operação na BR-262

12:56 - 27/07/2021 Trio é preso em operação contra o tráfico de drogas em aglomerados de BH Os mandados foram cumpridos em 10 cidades do Norte de Minas. A maioria das prisões ocorrerem nos municípios de Januária (12) e Janaúba (11). Houve pessoas detidas ainda em Bocaiuva (3), Jaíba (1), Manga (2) Mirabela (2), Montes Claros (1), Rio Pardo de Minas (1), São João da Ponte (1) e Taiobeiras (1). Os mandados foram cumpridos em 10 cidades do Norte de Minas. A maioria das prisões ocorrerem nos municípios de Januária (12) e Janaúba (11). Houve pessoas detidas ainda em Bocaiuva (3), Jaíba (1), Manga (2) Mirabela (2), Montes Claros (1), Rio Pardo de Minas (1), São João da Ponte (1) e Taiobeiras (1).

Os detidos foram encaminhados para unidades prisionais da região, onde vão permanecer à disposição da Justiça.

De acordo com as informações das forças de segurança do Estado, a Operação Impacto mobilizou um efetivo de 168 policiais civis, militares e penais que atuam nos municípios da área de abrangência da 11ª Região Integrada de Segurança Pública (11ª RISP) de Montes Claros. As equipes usaram 77 veiculos.





Além das prisões dos criminosos, houve a apreensão de drogas (ecstasy, cocaína, maconha e crack) e de seis armas de fogo, munições, telefones celulares e de quantia em dinheiro em espécie.

Entre as armas apreendidas em poder dos criminosos, houve uma pistola .40 , subtraída da Polícia Civil de São Paulo. A pistola .40 foi encontrada durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em São João da Ponte. As circunstâncias para que a arma chegasse ate o município do Norte de Minas serão objeto de investigação policial.