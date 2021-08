Plano para ajudar moradores de rua no frio é prorrogado em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte decidiu prorrogar o plano de contingência de apoio à população de rua em dias frios. As ações serão mantidas até a próxima segunda-feira (9/8).

O plano foi acionado pela primeira vez em 29 de julho, com a chegada de umaintenso durante o inverno na capital. As equipes fazem entrega de cobertores, faz encaminhamentos para abrigos e também disponibiliza uma linha de emergência.

“Para os cidadãos, em casos de emergência no período da noite, como hipotermia, o telefone 153 está mobilizado até o dia 9. Para solicitações de atendimento que não são emergenciais, o pedido deve ser realizado no Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte”, destacou a prefeitura.

O plano é executado pelas secretarias municipais de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (Smasac), de Saúde, de Segurança e Prevenção e da Defesa Civil.

Com o apoio da Guarda Municipal e do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), a equipe faz o monitoramento e articulações necessárias para atender essas pessoas.

Julho foi marcado por uma sequência de recordes de baixa temperatura em Belo Horizonte e no interior do estado. No dia mais frio do ano na capital , 30, os termômetros marcaram 6,3°C na madrugada. Foi a terceira menor temperatura dos últimos cinco anos.