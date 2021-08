Defesa Civil vai verificar 'condições de risco' no Ouro Minas após acidente

Acidente ocorreu no subsolo do hotel (foto: Reprodução/Ouro Minas Palace Hotel)

de Belo Horizonte vai vistoriar a estrutura doPalace na manhã desta quarta-feira (4/8). O objetivo é avaliar asno local onde um trabalhador ficou parcialmente soterrado, no subsolo do tradicional espaço.

Na tarde desta terça-feira (3/8), um funcionário de uma empresa de engenharia, de 45 anos, ficouaté a cintura por aproximadamente 3h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava trabalhando nade revitalização dos pilares do hotel, quando houve o acidente.

“Tivemos um tempo de atuação bem delongado. Foram mais de três horas no total. Considerando que é um local muito estreito, a gente precisou fazer todo o escoramento da valeta para poder trabalhar com segurança e a vítima estar segura também", explicou ao Estado de Minas o tenente Arthur Ferreira, do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros.

Durante o período, o trabalhador precisou receber suporte dos militares. "A vítima foi monitorada para verificar saturação de oxigênio. Foi usado oxigênio complementar com uso de máscara. Após 3h30 de trabalho, a vítima foi retirada com o auxílio de um tripé", informou o tenente.

Bombeiros precisaram fazer escoramento nas laterais (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O homem foi encaminhado ao HPS João XXIII sem lesões aparentes, segundo os bombeiros. A área precisou ser isolada durante os trabalhos para evitar o risco de outras pessoas caírem e também de novos desmoronamentos.

Ainda conforme o tenente, "tratava-se de uma obra que estava sendo feita no pilar de sustenção do Hotel Ouro Minas, uma obra de revitalização". Procurada, a assessoria do hotel informou que era uma obra de manutenção e, para tal, foi contratada a empresa de engenharia.

O Estado de Minas também tentou contato com Esteio Engenharia, responsável pela obra, mas não obteve sucesso até esta publicação. Tão logo a demanda seja respondida, esta reportagem será atualizada.