Sem consenso, atividades escolares começam nesta segunda (2) em Contagem

Segundo o cronograma, a Umei Vale das Orquídeas receberá alunos em 23 de agosto (foto: Elias Ramos/Prefeitura de Contagem)

Professores, corpo pedagógico e administrativo voltam às atividades presenciais nesta segunda-feira (2/8), em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. E de forma gradual, as crianças também retornam às escolas. Os primeiros serão os alunos de 4 e 5 anos, no dia 9 de agosto.

De acordo com a Secretaria da Educação, as escolas estão se preparando para cumprir o protocolo sanitário para o retorno das atividades presenciais, tanto nas adequações físicas das salas de aula quanto para a disponibilização de equipamentos de proteção individual e de higienização.

A secretaria ainda destaca que os protocolos sanitários e as condições de retorno foram amplamente apresentados e debatidos com o coletivo de dirigentes e demais trabalhadores e trabalhadoras da educação.

Porém, na avaliação do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-Ute) de Contagem e dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública não há condições de segurança sanitária, tampouco condições de segurança no trabalho que permitam um retorno presencial seguro na rede pública do município.

“Apresentamos todas as considerações e o posicionamento do sindicato acerca da convocação do retorno presencial das aulas em reunião no dia 6 de julho e ficou acordado que o Sind-Ute oficializaria suas proposições, bem como seu posicionamento à prefeitura, para análise das questões apresentadas pelos trabalhadores e haveria o agendamento de uma nova reunião”, afirma Patrícia Pereira, coordenadora-geral do Sind-Ute Contagem.