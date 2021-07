Indicadores têm alta sem mudar de faixa

Movimento na Praça Sete, no Centro de BH: taxa de transmissão do coronavírus subiu levemente, de 0,90 para 0,91 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 4/5/21)





Belo Horizonte registrou alta em todos os indicadores da COVID-19 ontem, informa o Boletim Epidemiológico e Assistencial da prefeitura. Ainda assim, a cidade continua com dois parâmetros em controle – ocupação das enfermarias e transmissão – e um em alerta, a taxa de uso de unidades de terapia intensiva (UTIs) exclusivas para pacientes com a doença.





Segundo o boletim, a ocupação dos leitos de enfermaria para pacientes com a doença aumentou de 44,7% para 46,5%. Como está abaixo dos 50%, o parâmetro continua no patamar menos grave pelo segundo balanço consecutivo. Quanto às vagas de UTI, a prefeitura registrou leve crescimento de 57,7% para 57,9%. Portanto, o dado permanece no nível intermediário da escala de risco, entre 50% e 70%. Esse é o quadro dos leitos de terapia intensiva desde 24 de junho – 23 boletins em sequência.





Tanto nas UTIs quanto nas enfermarias para COVID-19, o quadro exige mais cuidados na rede SUS: ocupações de 74,9% e 64,9%, respectivamente. Para efeito de comparação, nos hospitais privados, 41,3% das UTIs e 27,4% dos leitos clínicos estão em uso.





O terceiro indicador, a transmissão do novo coronavírus, teve pequena alta de 0,90 para 0,91. Ainda assim, o chamado fator Rt permanece no patamar controlado, abaixo de 1. O índice atual significa que, em média, cada grupo de 100 pessoas contaminadas transmite o novo coronavírus a outras 91 em BH.





CASOS E MORTES

Mais 14 óbitos por COVID-19 entraram para o balanço da prefeitura ontem. Esse foi o menor número de mortes adicionadas ao boletim em 24 horas neste mês, perdendo apenas para o dia 15, quando a PBH computou 12 óbitos. Agora, a capital mineira totaliza 6.204 óbitos – 435 neste mês, média de 22,8 por balanço epidemiológico e 16,1 por dia. Em termos de casos, o Executivo municipal registrou alta de 1.106. O município atesta 257.247 diagnósticos confirmados até o momento: 3.906 em acompanhamento e 247.137 recuperados.





O estado, por sua vez, registrou 32 mortes causadas pela COVID-19 no período de 24 horas e soma 49.901 óbitos desde março de 2020, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). O número total de casos de infecção confirmados chegou ontem a 1.942.682. Do total de casos, 57.446 ainda estão em acompanhamento. Já se recuperaram da doença desde março 1.835.335 pessoas.





No Brasil, o total de pessoas infectadas desde o início da pandemia de COVID-19 chegou ontem a 19.749.073, com novos 41.411 diagnósticos em 24 horas. Ainda há 730.416 casos em acompanhamento. A quantidade de vidas perdidas para a pandemia alcançou 551.835, de acordo dados de ontem do Ministério da Saúde. O número de pessoas que se recuperaram da COVID-19 somou 18.466.822.