Onça-parda é capturada após atacar e comer vários animais em Uberaba

E na manhã desta segunda-feira (26/7), conseguiu capturar uma onça parda suçuarana, macho e adulta.

Em seguida, ele acionou equipes do Corpo de Bombeiros eque constataram que o animal estava com um grave ferimento na pata dianteira direita.

“Não se sabe se o ferimento foi causado no momento de sua captura ou se o animal já estava ferido. Ele precisou ser operado no Hospital Veterinário de Uberaba e passa bem”, contou o tenente Paulo Gomes, comandante da Polícia Militar do Meio Ambiente de Uberaba.

Ainda de acordo com o tenente Paulo Gomes, não é aconselhável fazer o manejo de animal silvestre. “Ele pode reagir de maneira inesperada, sendo que em situações como esta a pessoa deve acionar os órgãos ambientais”, explicou.