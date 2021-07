Operação contra comércio ilegal de carvão em MG aplica R$ 729 mil em multas

Entre terça (20/7) e sexta-feira (23/7), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Militar deflagraram a terceira etapa da Operação Lastro. A ação resultou em R$ 729 mil em multas aplicadas e um montante superior a R$ 10 milhões em autuações, que ainda dependem de análise documental aprofundada e complementação da qualificação dos responsáveis .

Quatro veículos foram apreendidos, sendo dois carregados de carvão irregular (200 MDC) - carga com valor aproximado de R$ 60 mil, e duas pessoas conduzidas.

As ações tiveram início em, Região Central do estado e em, Centro-Oeste de Minas, com duas siderúrgicas fiscalizadas em cada cidade. No mesmo dia, equipes estiveram em 13 alvos identificados previamente como potenciais pontos de origem e intermediários, vinculados à rede de irregularidades.