Kalil sinaliza ampliação de horário de bares e restaurantes em BH

O pedido ainda deve ser analisado pelo Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da PBH. (foto: Alexandre Gusanshe/EM/DA Press )

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre(PSD), se reuniu na tarde desta terça-feira (20/07) com o presidente do, Paulo César Pedrosa.No encontro, o sindicato pediu a ampliação dos horários de funcionamento do setor para até; a permissão parada quantidade depor; e a reabertura dasSegundo Pedrosa, Kalil sinalizou que pode estender o horário de funcionamento de bares para 23h. Segundo os protocolos atuais da PBH, os bares e os restaurantes podem funcionar, de forma presencial, das 11h às 22h."Pedimos até meia-noite, e Kalil falou que agora não, que vamos de hora em hora. Ele acha que até 23h vai ser possível", informou Pedrosa.O pedido ainda deve serpeloda PBH.No início do mês, apresentaçõesao vivo foram autorizadas, mas não houve alteração no horário de funcionamento.Mais cedo, oconversou com Pedrosa que afirmou que o encontro com o prefeito serviria também como uma oportunidade de agradecimento pelas flexibilizações recentes."O setor não pode reclamar. Devagarzinho, fomos conquistando reabertura", disse o presidente do Sindibares.