Matias Barbosa prepara volta às aulas com capacitação no combate à COVID-19

A ação, que é voltada para serventes escolares e colaboradores de serviços gerais, segue até dia 28 de julho e antecede a volta às aulas na rede municipal de ensino programada para o dia 2 de agosto.

Conforme a administração municipal, a expectativa é de que cerca de 650 estudantes, em cinco instituições, retornem às salas de aula.

Com a proposta de orientar o processo de higienização de acordo com protocolos sanitários, o curso conta com aulas teóricas e práticas e também está sendo oferecido para representantes de escolas privadas e do estado.

A prefeitura esclarece ainda que, por enquanto, o retorno às aulas presenciais não é obrigatório. Desse modo, o aluno também tem a opção de continuar os estudos apenas na modalidade remota, já que o retorno acontecerá de forma híbrida.

Nesse sentido, cabe aos pais ou ao representante legal autorizar ou não a ida do estudante à escola.

Conforme já noticiado pelo Estado de Minas , o Departamento de Educação da prefeitura destacou que as atividades presenciais “levarão em consideração o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os estudantes nas salas de aula, com alternância de semanas de trabalho presencial e remoto”. A vigilância sanitária está acompanhando as adequações.

Com 14.438 habitantes, o município contabiliza, conforme boletim epidemiológico divulgado nessa segunda-feira (19/7), 1.801 casos confirmados de COVID-19 e 53 óbitos pela doença desde o início da pandemia.

A Prefeitura de Matias Barbosa, na Zona da Mata mineira, iniciou nessa segunda-feira (19/7) a capacitação de parte do seu quadro de funcionários sobre limpeza e desinfecção de ambientes na prevenção à COVID-19.