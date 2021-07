Corpo de influencer mineira será enterrado neste sábado (17/7) em Contagem

A blogueira Júlia Hennessy perdeu a vida em acidente em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba (foto: Reprodução/Instagram)

O corpo dadigitalserá enterrado neste sábado (17/7) no Cemitério Parque Renascer, em, Região Metropolitana de BH. Ela morreu em um acidente em São José dos Pinhais (PR), nessa quinta (15/7).De acordo com a polícia local, ela trafegava na garupa de uma moto quando bateu contra umna BR-277. Júlia entrou em parada cardiorrespiratória e foi encaminhada pelo helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) ao Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba.Mas a estudante de biomedicina estética não resistiu . O marido dela, Daniel Cayuela, pilotava a moto e foi socorrido pela Ecovia, concessionária desse trecho da BR-277. Ele segueno hospital, onde fez uma cirurgia no ombro.



Júlia era enteada do pastor Jerônimo Onofre da Silveira, presidente da Igreja Quadrangular Templo dos Anjos de Belo Horizonte.

Pelo Instagram, o pastor lamentou a perda. "O Senhor recebeu no céu a minha filha Júlia, meu amor, a dor é a mais forte que já senti em toda minha vida".



Em sua última publicação no Instagram, Júlia disse que a "vida é breve". "Vamos ser loucos. Eu, você, Deus e a estrada! Seus sonhos são os meus também Daniel Cayuela".

A postagem tem sido usada pelos seguidores, amigos e familiares como espaço de despedida da influencer.



Júlia tem mais de 300 mil seguidores no Instagram, sua principal rede social. Ela trabalhava como infuenciadora há sete anos.

Com informações do Sou BH, parceiro de conteúdo do Portal Uai