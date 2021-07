Policia de Portugal prende suspeito de assassinato de mineiro

Luiz Henrique Froede foi atingido com dois tiros (foto: redes sociais)

Foi preso pela Polícia Judiciária portuguesa um homem, de 27 anos, suspeito do assassinato do mineiro Luiz Henrique Froede, de 22 anos.



Luiz Henrique foi morto a tiros, no Bairro Alfama, em Lisboa, na madrugada de quarta-feira (07/07).

A família da vítima, residente em Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha, ainda tenta o traslado do corpo para o Brasil.

A Polícia Judiciária de Portugal anunciou a prisão do suspeito do homicídio nesta quarta-feira (14/07).

De acordo com reportagem do jornal Correio da Manhã, de Lisboa, o homem foi apresentado ao tribunal, mas acabou libertado, com a obrigação de se apresentar duas vezes por semana no posto policial da região onde mora.

Luiz Henrique Froede foi atingido com dois tiros na altura do tórax, em uma casa do Bairro Alfama, próximo ao Museu do Fado. O corpo foi encontrado caído na rua. Logo em seguida, o rapaz foi levado para o hospital, onde morreu sábado no (10/07).

Ainda conforme a imprensa portuguesa, o crime foi motivado por um desentendimento entre Luiz Henrique e o suspeito do crime, que já durava há algum tempo. O mineiro morava em Lisboa havia dois anos e meio. A família dele é proprietária de uma loja de móveis em Novo Cruzeiro, município de 31,3 mil habitantes.